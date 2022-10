Chine : Xi Jinping inaugure le 20e congrès du PCC, avant un probable troisième mandat

En Chine, Xi Jinping se prépare à un probable troisième mandat historique. Le 20e congrès du Parti communiste s'est ouvert dimanche, une grande messe autour de laquelle l'actuel président a défendu son bilan. Ce congrès du parti a lieu tous les cinq ans à Pékin. Ce week-end, il a réuni dans le Grand palais du peuple quelque 2.300 délégués du Parti communiste chinois, au garde à vous après l'hymne national.

Xi Jinping face à son bilan

Comme la tradition le demande, le congrès s'est ouvert pas un long discours d'une heure et demie de Xi Jinping, discours dans lequel le président chinois a défendu son bilan, lui qui est au pouvoir depuis dix ans. Il a évoqué d'abord la lutte contre le Covid, "une nécessité" selon lui pour protéger le peuple, malgré deux ans et demi de restrictions et de confinements dans le pays.

Autre sujet épineux, Taïwan. Xi Jinping s'est montré très ferme : il veut la réunification et n'exclut pas une intervention armée. "Face aux activités sécessionnistes des forces indépendantistes taïwanaises et aux graves provocations des forces extérieures qui s'immiscent dans les affaires de Taïwan, nous menons résolument une lutte contre le séparatisme et l'ingérence", a-t-il lancé.

C'est le bilan d'un homme qui dirige le pays d'une main de fer. La prolongation de son mandat sera formellement annoncée à l'issue du congrès dans une semaine. Et d'ici là, les discussions vont se dérouler à huis clos derrière les murs du Palais du peuple, place Tiananmen.