Emmanuel Macron : après la Chine, ses propos ne passent pas auprès des États-Unis

Suite aux propos d'Emmanuel Macron insistant sur l'indépendance européenne vis-à-vis des États-Unis, et de Taïwan vis-à-vis de la Chine, une polémique est née sur la scène internationale. La Maison Blanche et le département d'État ont choisi de faire profil bas et de soutenir une image d'alliance franco-américaine. Par ailleurs, l'amiral Kirby, conseiller de Joe Biden pour les affaires internationales, a pris soin de détailler tous les endroits du globe où les deux pays menaient des opérations de sécurité bilatérales.

"Le président français a mal choisi son moment"

Le site Politico, particulièrement lu à Washington D.C., a réagi et mis en avant dans ses colonnes le passage où Emmanuel Macron maintient que les Européens ne peuvent pas être à la remorque du calendrier des États-Unis et des réactions démesurées de la Chine. Quant au Washington Post, il se demande quelle lecture les Américains, et surtout les membres du Congrès, feront de cette déclaration discordante, qui met les États-Unis sur le même plan que la Chine.

La temporisation de la première puissance mondiale est remarquable alors que dernièrement, elle se trouve préoccupée par les manœuvres de la marine chinoise autour de Taïwan. "Le président français a mal choisi son moment", a ainsi écrit le Wall Street Journal, en réponse à son positionnement.