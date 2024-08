Elections américaines : comment le soutien de Robert Kennedy Jr pourrait doper la candidature de Donald Trump

Nouveau rebondissement dans la course à la Maison-Blanche. Robert Kennedy Jr, candidat indépendant à la présidentielle, a annoncé ce vendredi qu'il se désistait en faveur de Donald Trump dans les États qui pouvaient faire basculer l'élection. Le neveu du président et fils de Robert Kennedy s'était présenté lors des primaires face à Joe Biden, sans grand succès. Démocrate de toujours, il choisit donc de rompre avec son parti et sa décision pourrait bien influencer le destin de ce scrutin déjà très incertain.

Des différends avec le parti démocrate

La grande question est donc de savoir dans quelle mesure le désistement de Robert Kennedy en faveur de Donald Trump va changer la dynamique de l'élection. Sur le papier, ces voix effacent l'avantage de Kamala Harris, les derniers sondages lui donnaient en effet 4 % d'intentions de vote nationalement et entre deux et 5 % dans des États qui sont la clé de l'élection, comme le Michigan, l'Arizona ou la Pennsylvanie.

Mais Robert Kennedy n'est pas propriétaire de ses électeurs potentiels et ils doivent le suivre dans son argumentaire, qui est que le Parti démocrate a cessé d'être celui de la démocratie. Bien que Robert Kennedy soit depuis longtemps séparé de sa famille, c'est tout de même un choc d'entendre quelqu'un portant son nom dire "mon oncle, le président et mon père auraient été choqués par la façon dont le débat a été escamoté par le Parti démocrate." Il a quelques raisons de s'en plaindre puisque celui-ci a tout fait pour lui barrer la route et a attaqué en justice à plusieurs reprises ses démarches pour être candidat. Ce qui lui donne un sentiment de proximité avec Donald Trump.