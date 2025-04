Droits de douane : les produits pharmaceutiques, prochaines cibles de Donald Trump

Alors que Donald Trump a averti le monde dimanche soir qu'aucun pays "n'est tiré d'affaire", le président américain pourrait continuer à accentuer la guerre commerciale. Car son administration est déterminée à dégainer de nouveaux droits de douane sur les produits médicaux et pharmaceutiques.

Donald Trump souffle le chaud et le froid. Le président américain a suspendu ses droits de douane réciproques, sauf pour la Chine avec qui l’escalade continue. Mais l’Union européenne, qui a suspendu sa riposte le temps de la négociation, est toujours sous le coup des droits de douane universels de 10% et des surtaxes spécifiques concernant l’acier, l’aluminium et les voitures. Et ce n’est peut-être pas fini, car l’administration américaine est déterminée à dégainer de nouveaux droits de douane sur les produits médicaux et pharmaceutiques.

"L'enjeu de santé publique se pose plutôt aux États-Unis"

Si Donald Trump passe à l'acte, ce sera une énième transgression. Les produits de santé sont des biens essentiels et, à ce titre, ils sont exemptés de droits de douane depuis un accord de l'OMC. Le projet du président américain comporte des risques majeurs pour les deux puissances commerciales que sont l'Europe et les États-Unis, très interdépendants dans le secteur de la santé comme l'explique Olivier Redoules, économiste chez Rexecode.

"L'Europe, nous sommes dépendants économiquement des États-Unis. Et ces derniers sont dépendants de l'Europe pour se fournir. Donc, les problèmes ne sont pas les mêmes. Nous, ça va se traduire en emploi. Du côté des États-Unis, ils vont juste payer les médicaments plus chers. L'enjeu de santé publique se pose plutôt aux États-Unis", explique-t-il.

Les produits de santé comme l'insuline et les vaccins représentent un quart des exportations européennes vers les États-Unis. La première victime des droits de douane promis par Donald Trump est l'Irlande. Des poids lourds de Big Pharma comme Pfizer ont jeté leur dévolu sur l'île et son système fiscal très avantageux pour une partie de leur production. Avec ces surtaxes, Donald Trump veut les contraindre à rapatrier la production aux États-Unis et à payer plus d'impôts.