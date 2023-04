Drogue : pourquoi les autorités françaises qualifient les Pays-Bas de «narco-État»

Alors qu'Emmanuel Macron est en visite d'État aux Pays-Bas, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le rejoint ce mercredi. Si la coopération judiciaire entre les deux pays est réputée bonne, la France s’inquiète du monopole d’organisations criminelles très puissantes sur le marché de la drogue. Voilà trois ans que les Pays-Bas sont devenus le premier pays de l’Union européenne à légaliser la production de cannabis. Le pays des tulipes devient petit à petit un "narco-État".

Le chiffre d’affaires de la drogue illégale est évalué à plus de 15 milliards d’euros

Le mot reste tabou mais dans les plus hautes sphères de la police française, on qualifie les Pays-Bas de "narco-État". L'idée est de comprendre un pays dont le modèle économique et social repose en partie sur la production et la vente de stupéfiants. Depuis trois ans, il est possible d’y cultiver du cannabis en toute légalité. Mais les trafiquants ne se sont pas pour autant rangés derrière la loi. Le chiffre d’affaires de la drogue illégale est évalué à plus de 15 milliards d’euros et 200 tonnes de cocaïne transiteraient chaque année par les ports de la mer du Nord. Ils ont remplacé ceux de la péninsule ibérique en tant que porte d’entrée de la cocaïne sur le Vieux continent.

Autre chiffre édifiant, la moitié de la cocaïne consommée aujourd’hui en Europe passerait par le port de Rotterdam. Le Royaume est par ailleurs devenu le principal lieu de fabrication et de conditionnement de drogues de synthèse en Europe. Les narcotrafiquants hollandais ont recours aux mêmes modes opératoires que leurs homologues sud-américains. Armes lourdes, explosifs, enlèvements et assassinats. Un avocat et un journaliste sont récemment tombés sous les balles du crime organisé.

Le Premier ministre et la famille royale sont régulièrement menacés par la "MocroMafia", ces réseaux marocains enracinés dans les faubourgs d’Amsterdam. La menace s’étend désormais à la Belgique et pointe son nez dans l’Hexagone. En novembre dernier, lors d’un coup de filet au sein d’un super-cartel européen de la cocaïne, 6 barons de la drogue ont été interpellés sur le territoire français.