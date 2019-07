Donald Trump s'attaque à Theresa May après les fuites diplomatiques le mettant en cause

Le président américain Donald Trump s'en est pris avec virulence lundi à la Première ministre britannique Theresa May, visiblement furieux du soutien apporté par cette dernière à l'ambassadeur britannique à Washington après la publication de ses câbles diplomatiques.

"Je suis très critique de la façon dont le Royaume-Uni et la Première ministre Theresa May ont géré le Brexit", a-t-il tweeté, la jugeant responsable de la "pagaille" actuelle.

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with!