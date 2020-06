Disparition de la petite Maddie : que sait-on du suspect allemand ?

L'énigme autour de la disparition de la petite Maddie a connu un nouveau rebondissement mercredi après l'annonce par le parquet de Brunswick d'une enquête pour meurtre en Allemagne concernant un nouveau suspect. Et on en sait désormais un peu plus sur le profil de l'homme soupçonné d'avoir enlevé la fillette. C'était au Portugal en 2007. Âgée de 3 ans, la petite britannique Madeleine McCann avait disparu alors qu'elle était en vacances avec ses parents.

Un homme derrière les barreaux

L’homme soupçonné par les enquêteurs a 43 ans. Il est en prison en Allemagne, condamné entre autres pour des agressions sexuelles sur des petites filles. Cet Allemand de 1,80m habitait à l’époque au Portugal, où il vivait de petits boulots dans les restaurants de la côte. Il faisait aussi du trafic de drogue et participait à des cambriolages dans des hôtels ou des logements pour touristes.

Cela fait sept ans que la police le suspecte d’être mêlé à la disparition de Maddie. Le commissaire Christian Hoppe dit désormais avoir des preuves solides : "Nous savons formellement que le 3 mai 2007, le jour de la disparition de Madeleine, à Praia da Luz, c'est à dire le lieu même de la disparition de Madeleine et à une heure déterminante, le suspect a passé un coup de téléphone depuis son mobile."

Des images de son domicile au Portugal diffusées

Mais il manque aux enquêteurs un ultime indice pour confondre définitivement le suspect. Raison pour laquelle ils ont décidé de rendre publics certains détails et de lancer un appel à témoins mercredi. "Nous aimerions savoir si quelqu'un parmi les téléspectateurs peut nous donner des informations sur les utilisateurs des numéros de téléphones, notamment sur la période d'avril à mai 2007", a indiqué le commissaire.

Les images du domicile du suspect au Portugal ont aussi été diffusées, ainsi que des photos des deux véhicules qu’il utilisait à l’époque. Il s'agit d'une Jaguar aubergine et d'un minibus Volkswagen jaune et blanc.