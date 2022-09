Discours, rencontre avec la reine : comment va se passer la prise de poste de Liz Truss ?

Alliée de Boris Johnson et se revendiquant comme la "nouvelle dame de fer", Liz Truss devient la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni. Mais avant de s'attaquer aux dossiers qui plombent l'économie anglaise, la femme de 46 ans devra rencontrer la reine au château de Balmoral, en Écosse. Boris Johnson l'accompagnera. Un moment solennel et millimétré, qui se déroule en trois étapes.

Une "pure formalité"

Boris Johnson, après avoir tiré sa révérence lors d'un dernier discours devant le 10 Downing Street, s'en va présenter sa démission à la reine Elizabeth II. Puis c'est Liz Truss qui se présentera pour la cérémonie dite du baisemain. En sa qualité de chef d'État, Elizabeth II lui demandera alors de former un nouveau gouvernement. Liz acceptera alors et devient alors la nouvelle Première ministre. "C'est une cérémonie de pure formalité", résume l'ancien ministre des Affaires européennes de Tony Blair, Denis MacShane. "Il n'y a pas beaucoup de conversation entre la reine et Liz Truss, peut-être juste des échanges de politesse. J'imagine que la reine lui souhaitera bonne chance", explique-t-il.

Une cérémonie en Écosse

Grande première, cette cérémonie qui se déroule habituellement à Buckingham Palace, aura lieu en Écosse cette année. Face aux difficultés de mobilité de la reine, l'ancien Premier ministre et son successeur devront se rendre dans le Nord du pays, dans la résidence d'été de la reine. Objectif, éviter à cette dernière de faire l'aller-retour dans la capitale britannique. Enfin dernier acte, de retour à Londres, Liz Truss fera son premier discours en tant que cheffe du gouvernement devant le 10 Downing Street, actant officiellement son nouveau poste.