Deux fusillades en 13 heures font 29 morts aux États-Unis : ce que l'on sait

L'ESSENTIEL

Vingt personnes ont été tuées samedi matin à El Paso, ville à majorité hispanique, et, moins de 13 heures plus tard, neuf autres dans un quartier animé de Dayton, dans l'Ohio, au nord-est. Les deux tireurs ont été arrêtés et identifiés pour la police : dans les deux cas, il s'agit d'hommes blancs. Et pour au moins l'un d'entre eux, la police soupçonne une motivation raciste.

Que s'est-il passé ?

À El Paso au Texas, tout près de la frontière mexicaine, un homme seul armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu samedi matin aux abords d'un hypermarché Walmart prisé de la communauté hispanique, tuant 20 personnes et faisant 26 blessés. Il s'est rendu et a été placé en garde à vue.

Treize heures plus tard à Dayton dans l'Ohio, dans le nord-est du pays, un tireur ouvre le feu dans un quartier animé du centre-ville peu après une heure du matin, faisant neuf morts et 27 blessés. Le suspect, qui utilisait un fusil d'assaut équipé de chargeurs à grande capacité et avait des munitions supplémentaires, a été tué moins d'une minute après le début de la fusillade par des policiers en patrouille dans le quartier.

Qui sont les tireurs ?

À El Paso, le tireur est un homme blanc de 21 ans originaire d'Allen, près de Dallas, à neuf heures de voiture d'El Paso. Selon certains médias, il s'appelle Patrick Crusius. Les autorités ont annoncé qu'elles allaient requérir la peine de mort à son encontre. Et l'affaire est traitée comme un cas de "terrorisme intérieur", a annoncé la justice fédérale.

À Dayton, l'auteur du massacre était Connor Betts, un homme blanc de 24 ans, a fait savoir la police. Selon la chaîne CBS News, il est originaire de Bellbrook, dans l'Ohio.

Quelles étaient leurs motivations ?

La police, qui soupçonne un motif raciste, enquête sur un manifeste attribué au tireur d'El Paso, dénonçant notamment "une invasion hispanique du Texas" et faisant référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande (51 morts, le 15 mars).

Dans l'Ohio, les autorités n'ont pour l'instant identifié aucun motif. Le fait que le tireur ait été lourdement armé suggère cependant qu'il avait l'intention de tuer un grand nombre de personnes.

Qui sont les victimes ?

Selon des responsables mexicains, trois Mexicains ont été tués dans la tuerie à El Paso et six font partie des blessés. Selon certains médias, les blessés, dont certains sont toujours dans un état grave, sont âgés de 2 à 82 ans.

À Dayton, la sœur du tireur, âgée de 22 ans, est la plus jeune des personnes tuées. Parmi les huit autres victimes figurent trois femmes noires, trois hommes noirs et deux hommes blancs, âgés de 25 à 57 ans. Elles sont toutes tombées dans la rue ou sur le trottoir.