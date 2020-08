Des tensions entre la France et la Turquie ? "Ce sont deux pays amis et alliés", répond l'ambassadeur turc

INTERVIEW

Entre la Turquie et la France, les relations diplomatiques se tendent. Les deux pays s'opposent notamment en Méditerranée orientale, où Paris a renforcé sa présence militaire en soutien de la Grèce. En réaction, Ankara a accusé Paris il y a quelques jours de se comporter "comme un caïd" et "d'accentuer les tensions". Invité de la matinale d’Europe 1 ce mardi, Ismaïl Hakki Musa, ambassadeur de Turquie en France, a calmé le jeu. "La France et la Turquie sont des pays amis et alliés, notre amitié remonte à plus de 530 ans", a-t-il dit.

>> À LIRE AUSSI -Méditerranée : trois questions sur le regain de tensions entre la France et la Turquie

"Monsieur Erdogan et Monsieur Macron se parlent régulièrement"

"Il se trouve qu’il y a des divergences, je les considérerais comme conjoncturelles. On a des différents parfois profonds, il faut le reconnaître", a affirmé Ismaïl Hakki Musamais, tout en rappelant que les deux pays membres de l'Otan sont aussi alliés.

La Turquie dialogue-t-elle avec la France ? "Bien sûr !" répond l'ambassadeur turc, expliquant que "Monsieur Erdogan et Monsieur Macron se parlent régulièrement". Pourtant, le président français a été très critique envers l'attitude turque ces dernières semaines. "Il ne faut pas citer une citation d’Emmanuel Macron sans citer les autres, où il parle d’engagement avec la Turquie", balaie Ismaïl Hakki Musamais. La diplomatie étant aussi faite de nombreux dialogues en coulisses. "Il ne faut pas se fier seulement aux apparences", glisse l'ambassadeur au micro d'Europe 1.

"Il faut accepter le fait qu’il peut y avoir des différences entre des pays amis et alliés. Mais il faut continuer à discuter et à parler", a-t-il conclu.