Des milliers de personnes défilent à Londres en soutien à Gaza, un an après le 7 Octobre

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Londres ce samedi pour marquer le premier anniversaire du conflit entre Israël et le Hamas, réclamant un cessez-le-feu immédiat et la fin des violences dans la bande de Gaza. Cette manifestation a réuni aussi bien des Londoniens que des figures politiques importantes, dans un mouvement de solidarité envers les Palestiniens et les Libanais affectés par le conflit. "Arrêtez les bombardements", "Free, free Palestine" ou encore "Arrêtez de bombarder des hôpitaux" ont été parmi les slogans les plus populaires scandés par les manifestants qui ont défilé dans le calme.

Des personnalités politiques en tête de cortège

Le cortège, qui a défilé dans les rues du centre de la capitale britannique afin de rendre hommage aux personnes tuées lors du 7 Octobre, comptait parmi ses rangs des personnalités politiques de premier plan, comme Jérémy Corbyn, ancien chef du parti travailliste aujourd'hui indépendant, ainsi que Humza Yousaf, ancien Premier ministre écossais. Ils ont rejoint des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens et libanais, exigeant la fin des bombardements et la cessation des hostilités dans la région.

Sophia Thomson, une manifestante de 27 ans, a exprimé l’urgence d’un cessez-le-feu, soulignant l’ampleur des pertes humaines : "Combien de Palestiniens ou de Libanais innocents doivent encore mourir ?". Elle a également mis en cause la position du gouvernement britannique, affirmant que la présence massive de manifestants montrait que le gouvernement n'agissait pas selon la volonté du peuple.

Le Premier ministre Keir Starmer a également été la cible de slogans, certains l’accusant de complicité dans les événements violents à Gaza, avec des pancartes proclamant "Starmer a du sang sur les mains".

Une année de violence et de tensions

Depuis l’attaque du Hamas, qui a coûté la vie à 1.205 personnes en Israël, une guerre brutale s’est engagée dans la bande de Gaza. En réponse, l’armée israélienne a lancé une offensive qui a fait au moins 41.825 morts parmi les Palestiniens, en majorité des civils, selon les données fournies par le ministère de la Santé du Hamas. La situation s’est également aggravée au Liban, où Israël a intensifié ses opérations militaires dans le sud du pays, bastion du Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l’Iran.

Londres n’était pas la seule capitale à accueillir une telle mobilisation : Dublin, en Irlande, a également vu une manifestation pro-Gaza se dérouler ce samedi. À Londres, les autorités avaient annoncé dès vendredi la mise en place d’un dispositif policier renforcé pour encadrer les différentes manifestations, notamment celle en mémoire des victimes de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, prévue ce dimanche.

Ces manifestations reflètent un mécontentement croissant vis-à-vis des violences et une demande pressante pour une résolution pacifique du conflit, qui reste, pour l'heure, incertaine.