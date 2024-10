Des dizaines d'alertes à la bombe visent des compagnies aériennes indiennes

Tous les vols ont atterri sans problème, mais la vague de menaces a provoqué le chaos et l'envoi d'avions de chasse pour escorter des appareils notamment dans le ciel de la Grande-Bretagne et de Singapour.

70 alertes à la bombe depuis le 13 octobre

"Des mesures très strictes" seront prises, a averti le gouvernement indien et les autorités de l'aviation civile. New Delhi n'a pas précisé combien de menaces ont été reçues la semaine dernière, mais le journal Times of India et la chaîne de télévision News18 ont fait état de 70 alertes à la bombe visant des vols internationaux depuis le 13 octobre.

Rien que samedi, 30 alertes ont été recensées, et 20 nouvelles menaces ont visé différentes compagnies dimanche, portant le total à 90. La compagnie indienne IndiGo a confirmé que des menaces avaient concerné six de ses vols dimanche. "La sécurité et de nos passagers et de nos équipages est la priorité première", a déclaré la compagnie dans un communiqué, indiquant prendre "toutes les précautions nécessaires" en coordination avec les autorités.

"Des bombes ont été placées à bord..."

L'impact des retards et des déroutements de vols est très important pour les compagnies. Au moins une personne, un mineur, a été arrêté en Inde, mais les menaces ont continué. "Toutes les personnes responsables des perturbations seront identifiées et dûment poursuivies", a déclaré le ministre indien de l'aviation civile, Ram Mohan Naidu, après l'arrestation de mercredi.

Sur la plateforme X, un compte anonyme a été suspendu après avoir publié des menaces d'attaques à la bombe envers au moins 40 vols vendredi et samedi, selon un article du journal Indian Express. Elles ciblaient des compagnies à la fois indiennes et internationales, notamment américaines et néo-zélandaises. "Des bombes ont été placées à bord... Personne n'en sortira vivant. Dépêchez-vous d'évacuer", pouvait-on lire à plusieurs reprises sur le compte suspendu, a rapporté le journal.

Mardi, un avion d'Air India volant de New Delhi à Chicago a été forcé d'effectuer un atterrissage d'urgence dans la ville isolée d'Iqaluit, au nord du Canada. L'armée de l'air canadienne a dû acheminer les passagers par la suite. Le même jour, Singapour a fait décoller des avions de chasse pour escorter un avion d'Air India Express. Enfin jeudi, des avions de chasse britanniques ont dû escorter un Boeing 777-300 d'Air India après des menaces visant l'avion, qui a finalement atterri sans encombre à Londres.