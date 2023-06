Des chercheurs chinois craignent l'apparition de nouvelles pandémies avec la fonte des glaces dans l'Himalaya

La fonte des glaces dans l'Himalaya fera-t-elle apparaître le successeur du Covid-19 ? C'est en tout cas la crainte de plusieurs scientifiques chinois qui tirent la sonnette d'alarme. Car le phénomène, imputable au changement climatique, pourrait libérer plusieurs milliers de virus et bactéries qui pourraient s'avérer mortels pour l'homme. Et provoquer ainsi de nouvelles pandémies.

Un congélateur géant

Les chercheurs ont ainsi déniché, sur une carcasse d’animal dans un glacier de l’Himalaya, un virus toujours hautement pathogène. La prochaine pandémie pourrait donc provenir de cette fonte des glaces si rien n'est fait pour l'empêcher. "Le seul moyen d’arrêter cela serait d’avoir un climat plus frais qu’actuellement mais ça n’arrivera pas avant longtemps et cela nécessiterait beaucoup d’effort de la race humaine avant d’y parvenir", remarque l'épidémiologiste Ted Scambos.

A plus de 6.500 mètres d’altitudes les glaces de l’Himalaya agissent comme un congélateur géant qui conserve au froid une quantité exceptionnelle de microbes, de bactéries et de virus. Cet écosystème n’a pas évolué depuis des dizaines de milliers d’années, mais le réchauffement climatique et la fonte des glaces sont en train de tout bouleverser. Plus de 4.000 virus et bactéries ont ainsi été identifiés sur le toit du monde.