Derrière les émeutes au Royaume-Uni, «il y a les symptômes de la crise des sociétés occidentales», juge Frédéric Salat-Baroux

Le Royaume-Uni connait ses pires émeutes depuis au moins 11 ans. Le pays connaît de violents affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants anti-immigration. Un mouvement enclenché après une attaque au couteau dans la ville balnéaire de Southport, où trois fillettes de moins de 10 ans ont perdu la vie. Un drame, qui a donné lieu à une vague de fausses informations sur les réseaux sociaux, concernant l'identité du délinquant. En ligne, l'assaillant était décrit comme un musulman réfugié dans le pays, alors qu'il s'agissait en réalité d'un Britannique de 17 ans, d'origine rwandaise.

Malgré la parution de l'identité de tueur, les fausses informations ont suffi à mettre le feu aux poudres. Partout dans le pays, les émeutiers ont pris pour cible des hôtels accueillant des migrants mais aussi des mosquées et parfois, des magasins ou des maisons de personnes étrangères, installées légalement pourtant dans le pays. Face à cela, le gouvernement a annoncé mobiliser 6.000 policiers et promet la fermeté pour punir les émeutiers.

Analysé le mouvement

Mais ces émeutes rappellent celles de novembre dernier à Dublin, où, à la suite d'une attaque au couteau, des manifestations anti-immigration avaient tourné à l'émeute dans les rues de la capitale irlandaise. Là encore, des rumeurs en ligne sur l'origine de l'attaquant avaient provoqué les débordements.

Invité ce jeudi au micro de la Grande interview Europe 1-CNews, Frédéric Salat-Baroux, juge que ces émeutes "sont des événements d'une très grande importance". "Il faut condamner les violences. La loi doit être respectée. Mais c'est intéressant de voir aussi ce que ça signifie. Et ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il y a eu des manifestations antiracistes que rien ne s'est passé", souligne-t-il.

Lutter contre la création "des conditions de la violence des uns vers les autres"

Car derrière ces émeutes, "il y a les symptômes de la crise des sociétés occidentales, des sociétés européennes. Il y a la volonté de ne plus avoir une immigration incontrôlée. Il y a le fait que ces émeutes se passent dans des zones désindustrialisées et les zones paupérisées, et tout ça sur fond de grand malaise des classes moyennes. Ce sentiment de déclassement, ce sentiment de désespérance qu'on a vu avec les gilets jaunes, c'est partout", s'alarme l'ancien secrétaire général de l'Élysée.

Face au grand malaise d'une partie de la population, Frédéric Salat-Baroux appelle à les écouter et à créer un bon équilibre pour permettre aux sociétés de retrouver une certaine sérénité. "Cette crise, elle est partout. Il faut savoir l'entendre et il faut savoir y répondre dans le respect de l'État de droit et des grands principes. Sinon, qu'est-ce qui se passe si on n'agit pas? Si on laisse les lois inappliquées, si on ne réagit pas sur le plan économique, si on ne contrôle pas les flux migratoires, eh bien on perd la nécessité, et c'est le rôle de l'État de trouver un bon équilibre. Sinon, on crée les conditions de la violence des uns envers les autres", conclut-il.