Décès du clown américain Jango Edwards à Barcelone

Le clown et humoriste américain Jango Edwards est décédé vendredi à Barcelone des suites d'un cancer à l'âge de 73 ans, a-t-on appris samedi auprès de son attachée de presse française. Né en 1950 à Détroit, Stanley Ted Edwards découvre le clown dans les années 1970. Il commence à se produire en Europe et connaît un triomphe en France où il a tenu l'affiche du Splendid durant neuf mois entre 1987 et 1988.

Fondateur du mouvement du "nouveau clown"

Il est aussi connu pour ses interventions déjantées dans l'émission culte de la chaîne française Canal+ Nulle part ailleurs, aux côtés d'Antoine de Caunes. Il est le fondateur du mouvement du "nouveau clown" et a créé en 2009 un institut dédié à cette pratique à Barcelone, où il vivait depuis quelques années avec sa femme, Cristi Garbo.

Le maire de la ville catalane Jaume Collboni lui a rendu hommage samedi sur Twitter, rebaptisé X, saluant "le maître des clowns et ce Barcelonais de coeur". "Je suis sûr qu'il continuera à illuminer la vie des âmes qui l'accompagnent", a-t-il ajouté. Jango Edwards venait de terminer l'écriture d'un livre intitulé "La Bible du clown", selon son attachée de presse, Claire Gontaud.