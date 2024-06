Danemark : la police cherchait un vélo volé et tombe sur des œuvres d'art disparues

À Copenhague, l'enquête sur un vol présumé de bicyclette a permis de retrouver plusieurs œuvres d'art subtilisées lors du cambriolage d'une galerie fin mars, a annoncé mercredi la police. Dans la capitale danoise, plus de 17.000 vélos ont été volés en 2023 et c'est, d'après une enquête de la mairie, le délit qui inquiète le plus les Copenhaguois. Certains cyclistes dotent leurs véhicules de GPS pour pouvoir les localiser même après un vol. C'est le GPS d'un vélo subtilisé qui a mené la police à une adresse du sud de Copenhague, où elle a effectué une perquisition.

>> LIRE AUSSI - La Première ministre danoise «frappée» par un homme à Copenhague

"Onze triporteurs et vélos électriques, présumés volés, ont été saisis"

"C'est bien plus qu'un vélo volé qui a été retrouvé à l'adresse en question", a indiqué la police dans un communiqué. "Onze triporteurs et vélos électriques, présumés volés, ont été saisis. En plus, un certain nombre d'œuvres d'art volées dans une galerie de Copenhague le 31 mars ont été retrouvées", a-t-elle précisé. Sur place, deux hommes âgés de 32 et 40 ans ont été arrêtés, soupçonnés de vol aggravé. La police enquête sur la manière dont ils se sont retrouvés en possession des œuvres.

Le 31 mars, entre 20 et 30 œuvres de l'artiste Kristian von Hornsleth avait été volé de sa galerie lors d'un cambriolage à la voiture bélier. Quatorze d'entre elles ont été retrouvées lors de la perquisition de la police, a indiqué son équipe.