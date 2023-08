Danemark : intensification des contrôles aux frontières après les autodafés du Coran

La police danoise a provisoirement renforcé ses contrôles aux frontières, emboîtant le pas à une décision similaire de la Suède, a informé le ministère danois de la Justice, à la suite des autodafés d'exemplaires du Coran survenus ces derniers mois. "Je note que les autorités ont estimé que, pour une période limitée, il était nécessaire d'intensifier les efforts de la police aux frontières danoises pour des raisons de sécurité", a déclaré jeudi dans un communiqué le ministre de la Justice Peter Hummelgaard qui a donné son feu vert à cette mesure devant rester en vigueur jusqu'au 10 août 2023.

Le fait que la police danoise, après évaluation des services de renseignement, ait exprimé ce besoin "souligne la gravité de la situation", poursuit le ministre. Le gouvernement "suit de très près l'évolution de la situation", a-t-il encore dit. Ces contrôles renforcés aux frontières du Danemark ont été mises en place le jour-même où la Suède a mis en œuvre une décision similaire.

L'ambassade de Suède à Bagdad, incendiée

Concrètement, les ressortissants des autres pays de l'espace Schengen sont désormais soumis à des contrôles de sécurité accrus lorsqu'ils veulent se rendre en Suède. Ces deux pays scandinaves ont estimé que la menace augmentait au fur et à mesure que des profanations du Coran avaient lieu sur leur sol.

Ces actions ont en effet suscité des condamnations et des troubles dans plusieurs pays musulmans : l'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée avant d'être provisoirement rapatriée à Stockholm après que le Coran a été profané par deux hommes devant l'ambassade d'Irak dans cette même ville et l'Organisation de la coopération islamique (OCI) s'est dite "déçue" de l'absence selon elle de mesures prises par la Suède et le Danemark face à ce phénomène.

La semaine dernière, les autorités danoises ont dit vouloir limiter d'éventuelles nouvelles manifestations prévoyant la destruction d'exemplaires du Coran, tout en respectant la liberté d'expression. Côté suédois, le gouvernement examine la possibilité d'accorder une place plus importante aux aspects de sécurité intérieure lorsque les demandes de rassemblement sont examinées par la police, sans pour autant limiter la liberté d'expression