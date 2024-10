Cyril Hanouna - Israël-Hamas : «Cette guerre est horrible, mais certains Français sont en train de crever de faim», regrette cet auditeur

"Quand vous disiez que des Français sont mis de côté depuis cette guerre, c'est malheureusement le cas", a regretté Baptiste, dans l'émission On marche sur la tête ce lundi 7 octobre, un an jour pour jour après l'attaque de grande ampleur du Hamas contre Israël. Cet auditeur estime que le gouvernement dépense trop d'argent et d'énergie en direction du conflit au Proche-Orient, et au détriment des Français. "Cette guerre est horrible, mais certains Français sont en train de crever de faim". "On ne met pas d'argent dans les écoles, les hôpitaux etc. Mais de l'autre côté, on envoie des armes en Israël pour faire la guerre. Sérieusement, pensez un peu aux Français, on en a marre", a-t-il poursuivi, désemparé. Ce dernier s'est également montré perplexe quant à l'impact de la situation sur les futures factures de nombreux Français.