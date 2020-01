Crash en Iran : les forces armées reconnaissent avoir touché l'avion "par erreur"

Spectaculaire volte-face au sein des forces armées iraniennes. L'état-major a reconnu samedi qu'une "erreur humaine" était à l'origine de la catastrophe du Boeing 737 d'Ukrainian Airlines. L'appareil, dans lequel 176 personnes ont été tuées, a été pris pour un "avion hostile" et a été "touché" alors que les menaces ennemies étaient au plus haut niveau, peut-on lire dans ce communiqué publié par l'agence officielle Irna.

Le ministre des Affaires étrangères iranien a présenté samedi les "excuses" de son pays pour la catastrophe. "Jour triste", écrit Mohammad Javad Zarif sur Twitter. Une "erreur humaine en des temps de crise causée par l'aventurisme américain ont mené au désastre", ajoute le ministre, allusion à la tension provoquée par l'élimination le 3 janvier du général iranien Qassem Soleimani dans un tir de drone à Bagdad, sur décision du président Donald Trump. Le ministre iranien a exprimer ses "profonds regrets, excuses et condoléances à notre peuple, aux familles des victimes et aux autres nations affectées" par le drame.

Le "responsable" sera "traduit devant la justice militaire"

"Le responsable" de la tragédie va être traduit "immédiatement" devant la justice militaire. "On vous assure qu'en poursuivant des réformes fondamentales dans les processus opérationnels au niveau des forces armées nous allons rendre impossible la répétition de telles erreurs", ajoute l'état-major dans un communiqué.

Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé samedi que son pays regrettait "profondément" avoir abattu un avion civil ukrainien, "une grande tragédie et une erreur impardonnable" selon lui. "L'enquête interne des forces armées a conclu que de manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents", a-t-il estimé sur Twitter, ajoutant que "les investigations se poursuivent pour identifier et traduire en justice" les responsables.