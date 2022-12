Covid-19 : vent de liberté en Chine après l'assouplissement des règles sanitaires

La Bourse de Hong Kong gagne plus de 3% ce lundi matin, après les assouplissements sanitaires annoncés par les autorités chinoises. Une semaine après les manifestations contre la stratégie zéro Covid du Parti communiste, Pékin annonce notamment l'abandon des tests quotidiens de masse et la réouverture des commerces.

Fin des mesures les plus controversées

Il souffle comme un vent de liberté en Chine, pour la première fois depuis plusieurs semaines. Les parcs sont ouverts, ainsi que les centres commerciaux. Beaucoup de monde ce week-end dans les rues, malgré le froid glacial à Pékin. À partir d'aujourd'hui, les restaurants pourront également servir des clients et la presse officielle s'est mise au diapason de ce nouveau discours avec des articles qui expliquent que le Covid n'est pas une maladie mortelle. C'est donc un virage à 180 degrés après trois longues années de politique zéro Covid.

"Nous voyons émerger une stratégie cohérente et calibrée de contrôle du virus avec la vie des gens, les moyens de subsistance, le bien-être et les droits de l'homme du peuple chinois", salut Michael Ryan, directeur exécutif chargé du Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire à l'Organisation mondiale de la santé.

Le gouvernement a en effet annoncé la fin des mesures les plus controversées de sa politique zéro Covid : fin des tests de masse, fin des confinements dans des centres de quarantaine au confort plus que spartiate. Il faut quand même rester prudent. Certaines études estiment que la levée complète des mesures pourrait faire entre 1 et 2 millions de morts en Chine, d'où la priorité donnée actuellement à la vaccination.