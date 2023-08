Covid-19 : Federico Gueli, un simple citoyen italien devenu chasseur de nouveaux variants

Depuis le 15 juillet dernier, le Covid-19 compte un nouveau variant : Eris. Également surnommé "EG5", celui-ci est surveillé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et serait désormais le plus répandu en France. Un variant "à suivre" selon l'OMS, qui l'est déjà par des chasseurs amateurs de Covid. De simples citoyens devenus des chasseurs de variants du coronavirus. En Italie, Federico Gueli en fait partie.

"Un travail à mi-chemin entre le monde académique et scientifique"

Cet éducateur canin travaille entouré de chiens dans la province verdoyante et montagneuse du lac de Côme, dans le nord de l’Italie. A priori, Federico Gueli n'a rien à voir avec le monde médical. Pourtant, en 2020, durant la pandémie, il devient "chasseur, chercheur, observateur de variants". "C'est un travail à mi-chemin entre le monde académique et scientifique. Nous cherchons une aiguille dans une botte de foin", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Des scientifiques citoyens organisés en communautés

Cet éducateur du meilleur ami de l'homme traque les anomalies des séquences de l'un de ses pires ennemis. Identifier plusieurs anomalies identiques permet de découvrir un nouveau variant. Il s'appuie sur une plateforme où sont répertoriés quelque 18 millions de séquences du Covid. Tout cela en autodidacte. "Je n'avais rien à faire durant la quarantaine, alors je me suis intéressé à ça. Mais je n'ai pas de compétences spécifiques. Je comprends les choses un peu, mais seulement jusqu'à un certain point. Je n'ai pas la formation universitaire qui me permet d'aller plus loin", indique-t-il.

Les scientifiques citoyens comme Federico Gueli sont organisés en communautés, menées par de vrais chercheurs. Ils ont découvert 90% des variants du coronavirus.