Covid-19 : risques, caractéristiques... Ce qu'il faut savoir sur Eris, le nouveau variant

Depuis le 15 juillet dernier, le Covid-19 compte un nouveau variant : Eris. Également surnommé "EG5", celui-ci est surveillé par l'Organisation mondiale de la santé et serait désormais le plus répandu en France. Heureusement, ce virus ne présenterait, pour l'instant, aucun risque véritable pour les personnes vaccinées selon Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital Robert-Ballanger à Villepinte en Seine-Saint-Denis.

Au micro d'Europe 1, ce dernier explique que "ce virus n'est pas plus dangereux que le virus habituel. Il n'est pas associé à un plus grand risque sanitaire, donc on n'a rien à craindre", rassure-t-il.

Un variant "plus contagieux" que le précédent

L'infectiologue français indique toutefois que ce variant Eris "est plus contagieux, et il échappe mieux au système immunitaire. Ce qui peut expliquer le fait qu'il soit associé à une vague de résurgence du Covid que l'on voit actuellement dans les pays d'Europe".

Benjamin Rossi le martèle : Eris "n'a rien à voir avec le raz-de-marée que l'on a eu au départ". Il pense d'ailleurs ne plus jamais revoir de vagues aussi fortes que les premières "puisque maintenant, on est déjà immunisés contre la Covid-19".