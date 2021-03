Covid-19 : en Italie, pays le plus endeuillé de l'UE, la menace d’une troisième vague grandit

La situation face au Covid-19 est particulièrement alarmante en Italie aussi. Le pays a franchi lundi la barre des 100.000 morts depuis l'apparition du virus dans le pays. Un an après le tout premier confinement, la situation ne s'est pas arrangée dans le pays le plus touché par la pandémie en Europe. Les chiffres sont de plus en plus inquiétants, tous les indicateurs sont désormais en hausse. Les nouveaux cas de Covid-19 augmentent en moyenne de 30% par semaine. Dans les hôpitaux, les soins intensifs recommencent à être saturés dans la moitié des régions, en particulier dans le Nord, et ce, malgré une année entière de mesures, entre restrictions et confinement partiel ou strict. Certains parlent déjà de troisième vague.

La situation se dégrade vite et alarme le nouveau président du conseil, Mario Draghi, qui s'est adressé aux Italiens lundi : "le 10 mars, il y a un an, l'Italie est entrée en confinement. Parmi nous, un Italien sur vingt a été contaminé. Jamais nous n'aurions imaginé qu'un an plus tard, on aurait dû affronter la même crise et que le bilan officiel des victimes aurait atteint ce terrible seuil de 100.000 morts", a-t-il déclaré.

Vers un confinement le week-end et un couvre-feu avancé

Le gouvernement envisage désormais un nouveau tour de vis pour toute l'Italie, avec un confinement qui serait imposé le week-end et le couvre-feu national avancé de 22 heures à 19 ou 20 heures. Le durcissement pourrait intervenir dès vendredi prochain. Quant aux écoles, elles ferment à tour de bras sur le territoire à cause du variant anglais, qui touche particulièrement les jeunes Italiens. D'ici la fin de la semaine, au total, 90% des écoliers devraient suivre les cours à distance.

L'Italie a adopté une stratégie différente de la France pour lutter contre le Covid-19. À Noël, le pays était à nouveau confiné et, un mois plus tard, la majorité des régions rouvrait les bars, les restaurants et les musées.