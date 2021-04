Covid-19 : en Californie, les salles vont rouvrir à un public limité

Les fans de sports et supporteurs des différentes équipes californiennes de basket et de hockey sur glace pourront de nouveau assister à des matches dans les enceintes couvertes à compter du 15 avril, conformément aux nouvelles directives des autorités de l'État, annoncées vendredi. La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 s'améliorant, grâce à la vaccination massive et rapide en cours, le département de la santé publique de Californie a décidé d'autoriser les rassemblements, les événements ou réunions privés tels que les réceptions ou les conférences, ainsi que les événements sportifs et spectacles en salle.

"La mise à jour d'aujourd'hui (...) est le résultat des progrès que nous faisons à la fois au niveau des vaccinations et dans le contrôle de la propagation du Covid-19", a déclaré Mark Ghaly, secrétaire de l'Agence californienne de la santé et des services sociaux.

Le nombre de spectateurs autorisés variera dans chaque comté

Le nombre de spectateurs autorisés à pénétrer dans les salles variera selon la situation du Covid-19 dans chaque comté. La Californie applique un système de quatre niveaux de couleur à chaque comté, en fonction du nombre de cas recensés.

"Nous sommes incroyablement heureux que l'Etat de Californie ait annoncé aujourd'hui des directives qui permettront aux fans des Lakers de revenir au Staples Center", se sont félicités les Los Angeles Lakers, annonçant que les portes de la salle du Downtown rouvriront le 15 avril, à l'occasion de la réception des Boston Celtics.

Les Los Angeles Clippers ont quant à eux déclaré que leurs fans pourront venir les supporter dans cette même salle, partagée avec les Lakers et les Kings, évoluant en NHL, à partir du 18 avril. Plus au nord de l'Etat, les Golden State Warriors, sis à San Francisco, ont assuré se sentir "extrêmement encouragés" d'accueillir à nouveau un public au Chase Center, sans toutefois donner de date.