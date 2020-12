Mutation du Covid au Royaume-Uni : l'inquiétude des voyageurs de l'Eurostar

REPORTAGE

L'inquiétude monte en Europe sur la nouvelle variante du Covid-19 circulant au Royaume-Uni, où Londres et le sud-est de l'Angleterre sont reconfinés depuis dimanche. Plusieurs pays ont d'ores et déjà annoncé suspendre leurs liaisons par train et avion vers Londres. En France, un conseil de défense sanitaire extraordinaire est présidé dimanche soir par Emmanuel Macron.

À la Gare du Nord, à Paris, le week-end a été marqué par une effervescence sur les quais d'où partent les Eurostar. De nombreux voyageurs, expatriés ou proches d'expatriés, se sont dépêchés de prendre leur train, anticipant un éventuel arrêt des lignes.

"Mes enfants sont là-bas"

Dans le hall de la gare, Kaba se presse pour aller à l'enregistrement de son train. Dans sa main droite une immense valise, dans la gauche la main de son fils. Ses autres enfants sont étudiants à Londres, et ils avaient tous prévu de se retrouver pour les fêtes. Des retrouvailles maintenues, malgré le confinement. "C'est Noël, il faut fêter ça en famille", dit-elle au micro d'Europe 1.

"Mes enfants sont là-bas, chaque année on fête ça ensemble, ils ne vont pas nous priver cette année", poursuit la mère de famille, qui s'inquiète néanmoins de ne pas pouvoir rentrer en France, une fois de l'autre côté de la Manche.

Inquiétude quant au retour en France

Les liaisons avec le Royaume-Uni pourraient être suspendus dans les prochaines heures. Une possibilité à laquelle n'avait pas pensé Anastasia, jeune Française installée à Londres et sur le point d'embarquer dans son Eurostar. "Je ne me fais pas de souci dans le sens où je suis ressortissante française, donc je pense que je n'aurai pas de problème si un jour je veux rentrer chez moi, même en urgence".

De son côté, Adam s'est résigné à rester en France alors que son train était prévu depuis plusieurs semaines. "Retour à la case départ", dit-il, évoquant le précédent confinement. "On va être patient, c'est tout".