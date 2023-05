Couronnement de Charles III : comment va se dérouler la cérémonie ?

Ce vendredi, le roi Charles III s'est offert un bain de foule à Londres, la veille de sa cérémonie. Un avant-goût de liesse populaire pour la famille royale, qui se prépare donc au D-Day. Samedi, le nouveau roi et la reine Camilla seront couronnés à l'abbaye de Westminster devant plus de 2.000 invités, sans parler des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Mais concrètement, comment va se dérouler cette journée où tout sera réglé au cordeau ?

Un cortège de 4.000 militaires en habit d'apparat

La procession du roi rejoindra l'abbaye de Westminster en fin de matinée depuis le palais de Buckingham. À l'aller, le carrosse royal utilisé sera le plus confortable dont dispose la monarchie, avec une climatisation si besoin. La cérémonie, sous la direction de l'archevêque de Canterbury, commencera à 11 heures (midi en France) et doit durer environ deux heures. Concernant l'ambiance, Charles III tient à donner un coup de jeune à cette cérémonie. C'est pourquoi des œuvres musicales issues du répertoire classique seront jouées ainsi que des compositions nouvelles, une fois que la famille royale sera entrée dans l'abbaye.

Le roi sera présenté, acclamé par l'assistance, avant de prêter serment. Ensuite, le souverain, assis sur la chaise du roi Édouard qui recouvre la pierre du Destin amenée spécialement d'Écosse, recevra l'onction d'huile de l'archevêque puis les attributs de sa fonction : la robe royale, l'orbe, le sceptre et la couronne de Saint-Édouard qui sera posée sur sa tête. Le roi et la reine Camilla, également couronnée lors de la cérémonie, repartiront en carrosse, le plus ancien et inconfortable, pour la procession du couronnement vers Buckingham. Ils seront accompagnés d'un cortège de près de 4.000 militaires en habit d'apparat.