Coronavirus : le salon mondial du mobile de Barcelone annulé face aux craintes

La crainte suscitée par le nouveau coronavirus a eu raison du salon mondial du mobile de Barcelone (MWC), grand-messe du secteur annulée mercredi après une vague de désistements de grands groupes, alors que les autorités espagnoles appelaient à ne pas céder à "l'épidémie de la peur". L'association organisatrice GSMA a annoncé avoir "annulé le MWC Barcelone 2020 car la préoccupation mondiale relative à l'épidémie de coronavirus, les inquiétudes sur les voyages et d'autres circonstances rendent impossible l'organisation de cet événement", prévu du 24 au 27 février. Il s'agit de l'un des plus importants événements professionnels internationaux à être annulés depuis le début de l'épidémie, qui a fait plus de 1.100 morts.

Aucun cas du virus Covid-19 n'a été détecté en Espagne continentale, mais deux cas de patients infectés -un Britannique et un Allemand- ont été confirmés respectivement dans l'archipel des Baléares et celui des Canaries.

Une cascade d'annulations

Les grands opérateurs télécoms organisateurs de l'événement avaient convoqué en urgence une réunion mercredi après-midi, alors que le salon était confronté depuis plusieurs jours à une série d'annulations de ses plus importants participants, une trentaine au total sur 2.800 sociétés inscrites. Derniers en date mercredi : le groupe japonais de commerce et de services en ligne Rakuten, l'opérateur allemand Deutsche Telekom, l'équipementier finlandais Nokia et l'opérateur britannique Vodafone. Avant eux, les Américains Intel, Facebook, Cisco et Amazon avaient renoncé à participer, tout comme le chinois Vivo, le sud-coréen LG, le suédois Ericsson, ou encore les japonais Sony et NTT DoCoMo.

La plupart ont expliqué faire de la santé de leurs employés une "priorité", certains reconnaissant qu'il s'agissait d'un "surcroît de précaution". Les géants coréen Samsung et chinois Huawei avaient en revanche maintenu leur participation, au prix d'importantes mesures de sécurité comme la mise en quarantaine préalable dans leurs hôtels des employés et dirigeants de Huawei. Le salon mondial du mobile se tient depuis 2006 à Barcelone et prévoyait d'accueillir près de 110.000 visiteurs pour cette édition dont plus de 5.000 Chinois, selon GSMA.

Les grands fabricants de téléphones portables - à l'exception d'Apple - y présentent traditionnellement leurs nouveaux produits.