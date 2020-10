Coronavirus : Donald Trump n'est pas sous oxygène et n'a plus de fièvre

Le président Donald Trump ne reçoit actuellement pas de supplémentation en oxygène et n'a plus eu de fièvre depuis 24 heures, a dit samedi le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley. "Ce matin, le président va très bien", a-t-déclaré, accompagné de neuf médecins et infirmières en blouses blanches à l'extérieur de l'hôpital militaire de Walter Reed, près de Washington, où Donald Trump se trouve depuis vendredi soir.

Donald Trump, 74 ans, a souffert de toux, de congestion légère et de fatigue, selon lui, mais les symptômes "se réduisent et s'améliorent". "Nous surveillons ses fonctions cardiaque, rénale et du foie, toutes sont normales. Le président ce matin n'est pas sous oxygène, il n'a pas de difficulté à respirer ni à marcher à l'intérieur de l'unité médicale de la Maison Blanche", a ajouté le docteur Sean Dooley.

Le président américain n'est pas sous oxygène

Malgré plusieurs questions de journalistes, le docteur Conley n'a pas confirmé que Donald Trump n'avait reçu à aucun moment une supplémentation en oxygène, insistant sur le fait qu'il n'était actuellement pas sous oxygène. Son niveau de saturation en oxygène, samedi, était selon lui de 96%, ce qui est un niveau non dangereux. Le médecin a également étonné en évoquant "72 heures" depuis le diagnostic du président, une durée incohérente avec l'annonce publique du test positif de Donald Trump, dans la nuit de jeudi à vendredi. Pourquoi a-t-il été hospitalisé? "Parce qu'il est le président", a répondu Sean Conley.

A un mois de l'élection, le président de la première puissance mondiale avait quitté la Maison Blanche vendredi pour rejoindre en hélicoptère l'hôpital de Walter Reed, dans la banlieue de Washington. Sean Conley avait alors précisé que Melania Trump, également contaminée, souffrait d'une "toux légère et de maux de tête". D'après l'un des conseillers de Donald Trump, l'équipe du président ne portait pas de masque pendant les préparatifs du débat face à Joe Biden. Idem pour la famille du président, qui a assisté au même débat à visage découvert.