En Suisse, des Britanniques en quarantaine dans une station de ski s'enfuient

Ça ne vaut sans doute pas une évasion d'Alcatraz à la petite cuillère mais tout de même : près de 200 touristes britanniques ont quitté la Suisse, dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'ils étaient en quarantaine Covid-19, selon les médias de ce pays.

Derrière eux, ils laissent non pas des cellules mais des chambres d'hôtels de 20m2 dans la station de ski suisse de Verbier. Ils étaient placés en quarantaine pendant dix jours afin de s'assurer que ces touristes en provenance du Royaume-Uni ne soient pas porteurs de la nouvelle souche du coronavirus. Beaucoup trop long donc pour une partie d'entre eux, qui ont décidé de quitter les lieux. Selon la municipalité, dès le premier jour d'isolement, une cinquantaine de Britanniques se sont envolés durant la nuit.

"On n'avait pas les moyens de les retenir"

Les salariés de l'hôtel ont découvert leur départ, lundi matin, en trouvant les plateaux repas déposés devant leur chambres, intactes. "On n'avait pas les moyens de les retenir", explique Simon Vigette, le directeur de l'office de tourisme de Verbier. "Le contrôle est essentiellement fait par les autorités cantonales qui peuvent mandater les autorités communales. Mais ce n’est pas quelque chose de systématique. On ne va pas aller toquer à toutes les portes de tous les chalets". Et selon le porte-parole de la commune, certains seraient partis en direction de la France.

Sur les 200 touristes qui ont quitté la Suisse, tous ne sont pas partis comme des voleurs. Certains avaient remplis toutes les démarches administratives, d'autres sont allés au bout de leurs dix jours de quarantaine. C'est ce que martèle l'office du tourisme de Verbier, qui ne veut surtout pas froisser les Britanniques. Ils représentent en effet plus d'un cinquième de la clientèle de cette station de ski.