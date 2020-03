Coronavirus : le père de Boris Johnson choque le Royaume-Uni en refusant de se confiner

Boris Johnson est en difficulté à cause... de son père ! Le Premier ministre britanniques a demandé à ses compatriotes de rester le plus possible chez eux pour lutter contre le coronavirus mais, pour l’instant, aucune sanction et aucun contrôle ne sont prévus dans les rues pour ceux qui sortiraient.

Dans ce contexte, beaucoup défient les consignes, à commencer par le père de Boris Johnson ! Stanley Johnson a déclaré mardi matin, en direct à la télévision britannique, qu’il ne se confinerait pas. Il était même très fier d’annoncer qu’il continuerait d’aller au pub s’il en avait envie.

"En finir une bonne fois pour toutes"

Il s'agit selon lui d'un moyen pour soutenir les petites entreprises pendant cette période difficile. Stanley Johnson, un habitué des scandales, était invité de la matinale très regardée d’ITV et a multiplié les remarques polémiques. Il ne restera pas chez lui, malgré ses 79 ans et les consignes du gouvernement... mené par son fils. Il a même déclaré qu’il espérait que les Britanniques attrapent le virus pour "en finir une bonne fois pour toutes".

Son passage a évidemment choqué toute la presse. Le Sun titre sur le "mépris" de Stanley Johnson pour son propre fils. Les internautes le traitent d'"irresponsable" sur les réseaux sociaux. Selon le Daily Mail, la situation est "chaotique" pour Boris Johnson, qui a déjà du mal à mettre en place le confinement.

Interpellé par un journaliste pendant sa conférence de presse sur le coronavirus, Boris Johnson a été forcé de réagir. Sans jamais citer son père, il a encouragé "tout le monde" à suivre les conseils du gouvernement.