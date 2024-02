«Continuez à vous battre pour notre pays» : qui est Ioulia Navalnaïa, veuve pugnace d'Alexeï Navalny ?

Par la force des choses, elle est devenue le visage de l'opposition à Vladimir Poutine. Ioulia Navalnaïa (47 ans), veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, a déclaré dans une vidéo postée sur X (ex-Twitter) qu'elle était prête à reprendre le flambeau et à poursuivre le combat mené par son mari, décédé dans une prison de l'Arctique vendredi dernier. Ennemi juré du maître du Kremlin, il y purgeait une peine de 19 ans de prison pour "extrémisme".

Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. pic.twitter.com/aBOIvcYHHk — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 19, 2024

"Continuez à vous battre pour notre pays. Et je vous invite à vous tenir à côté de moi. Nous devons nous unir pour frapper d'un seul coup Poutine, ses amis, les voyous en épaulettes, les courtisans et les tueurs qui veulent paralyser notre pays", a-t-elle lancé, l'air grave et la gorge nouée. Ces mots emplis de détermination ont d'ailleurs déjà été brièvement censurés puisque son compte X a été, pendant quelques minutes, désactivé ce mardi avant que le réseau social dirigé par Elon Musk ne le rétablisse.

"Ioulia, tu m'as sauvé la vie"

N'hésitant pas à désigner Vladimir Poutine comme le responsable numéro 1 de la mort de son mari, elle a également déclaré qu'elle se "foutait" des déclarations du Kremlin à son sujet. "Rendez le corps d'Alexeï et laissez-nous l'enterrer dignement, n'empêchez pas les gens de lui faire des adieux", a-t-elle ajouté sur X. Avant d'être privée de son mari, elle avait remué ciel et terre pour le tirer d'affaire après son empoisonnement au Novitchok, un puissant poison développé au temps de l'Union soviétique. Voyant son mari mourir, elle était parvenue à obtenir son transfert en Allemagne où il a pu recevoir des soins.

Un épisode, qui avait valu à cette économiste de formation, de recevoir le titre d'"Héroïne de l'année", décerné par le journal d'opposition Novaïa Gazeta qui avait notamment écrit que "Navalny a eu de la chance. Pas de survivre au Novitchok, (...) mais avec sa femme Ioulia". Cette dernière était d'ailleurs revenue sur cet épisode auprès du Youtubeur Iouri Doud. "C'était terrifiant. Mais il ne fallait pas que je me relâche (...) Je suis sa femme. Si je m'effondre, tout le monde s'effondre, comme des dominos. Donc j'ai fait de mon mieux pour garder mon calme et le sortir de là".

Alexeï Navalny lui-même avait publiquement remercié son épouse. "Ioulia, tu m'as sauvé la vie", avait-il déclaré à sa sortie du coma. Acclamée à son retour en Russie, aux côtés de son mari, elle avait eu à peine le temps de l'embrasser avant que ce dernier ne soit arrêté puis incarcéré. À l'exception de quelques visites en prison derrière une vitre, c'est la dernière fois qu'elle a pu enlacer l'homme avec qui elle s'apprêtait à célébrer 20 ans de mariage. Le couple s'affichait d'ailleurs fièrement et régulièrement sur les réseaux sociaux, aux côtés de leurs deux enfants, Daria, 23 ans, et Zakhar, 16 ans. Ils n'hésitaient à partager sur TikTok et Instagram de courtes séquences de complicité, au quotidien ou durant leurs vacances.

Quelle influence dans l'opposition à Poutine ?

Trois ans plus tard, c'est sur le devant de la scène, en plein cœur de la sphère politique russe, que Ioulia Navalnaïa se trouve désormais propulsée. Un rôle qu'elle aurait sans doute préféré ne jamais endosser, comme en témoignent les premiers mots prononcés dans sa vidéo postée sur les réseaux sociaux. "Je ne devrais pas être ici. Il y aurait dû y avoir une autre personne à ma place. Mais cette personne a été tuée par Vladimir Poutine".

D'aucuns établissent un parallèle avec Svetlana Tikhanovskaïa, devenue leader de l'opposition biélorusse après l'emprisonnement de son mari, Sergueï Tikhanovski. Si Ioulia Navalnaïa a souvent répété qu'elle ne souhaitait pas embrasser un tel destin, la donne a manifestement changé. Pour autant, à l'image de la dissidente biélorusse, établie en Lituanie, l'influence, en Russie, de la veuve de Navalny pourrait s'avérer assez limitée. "Je suis assez sceptique. Le système est très verrouillé, je ne vois pas ce que pourrait faire une personnalité basée à l'étranger. Elle pourra toujours avoir un rôle symbolique en Occident, mais de là à obtenir de l'écho en Russie... C'est autre chose", nous indique Françoise Thom, maître de conférence et spécialiste de la Russie postcommuniste.

Au regard du sort réservé à Alexeï Navalny, difficile d'imaginer sa veuve franchir de nouveau les frontières russes. Et il paraît peu probable que les autorités russes ne laissent pulluler sur les réseaux sociaux d'éventuels propos hostiles au Kremlin tenus par Navalnaïa. D'autant que, même depuis l'étranger, son action pourrait avoir un prix. "N'oublions pas la législation que Poutine vient d'adopter. Désormais, les biens de ceux qui critiquent le régime ou la guerre en Ukraine peuvent être confisqués", rappelle Françoise Thom. Au regard du durcissement de la répression exercée par le Kremlin, le combat de Ioulia Navalnaïa ne fait que commencer.