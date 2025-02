Conflit Russie-Ukraine : «La mauvaise nouvelle, c'est que la guerre peut survenir malgré les armes nucléaires»

Auteur du livre "Engrenages. La guerre d’Ukraine et le basculement du monde", l'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Pierre Lellouche, a posé son regard sur les enseignements du conflit opposant la Russie à l'Ukraine, estimant que les armes nucléaires avaient perdu leur statut d'armes de dissuasion.

Secrétaire d'État aux Affaires étrangères entre 2009 et 2010, Pierre Lellouche partage son analyse de la guerre en Ukraine dans son livre Engrenages. La guerre d’Ukraine et le basculement du monde. Invité dimanche soir dans l'émission Europe 1 Soir Week-end, ce spécialiste des questions internationales tire les enseignements de ce conflit. "La mauvaise nouvelle de la guerre d'Ukraine, c'est que la guerre peut survenir malgré les armes nucléaires. L'Europe est le continent le plus couvert en armes nucléaires, et une guerre de haute intensité est en cours depuis trois ans avec une puissance nucléaire (...) L'arme nucléaire n'empêche pas et ne protège pas contre toutes les guerres", observe-t-il au micro de Pascale de la Tour du Pin.