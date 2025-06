Conflit en RDC : un accord de paix avec le Rwanda sera signé le 27 juin

Afin de mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont paraphé le texte d'un accord de paix. Selon le communiqué diffusé par le département d'État mercredi 18 juin, ce texte sera signé le 27 juin.

La République démocratique du Congo et le Rwanda ont paraphé le texte d'un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, qui sera signé le 27 juin, selon un communiqué conjoint mercredi diffusé sous les auspices des Etats-Unis.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce texte provisoire, qui s'inspire d'une Déclaration de principes approuvée en avril, prévoit des dispositions sur "le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités" dans l'est de la RDC, selon ce communiqué diffusé par le département d'Etat au nom des trois pays et du Qatar, également médiateur.

À lire aussi RDC : la cheffe de la diplomatie congolaise dénonce l'inaction de la communauté internationale

L'accord de paix doit être formellement signé lors d'une réunion ministérielle le 27 juin à Washington en présence du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio. L'accord a été élaboré au cours de trois jours de "dialogue constructif portant sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques" entre représentants de la RDC et du Rwanda à Washington, selon le communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des milliers de morts

Il comprend aussi des dispositions sur "le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques".

Le groupe armé M23, qui, selon les experts de l'ONU et les Etats-Unis, est soutenu militairement par le Rwanda, a fait des progrès rapides dans l'est de la RDC depuis janvier, s'emparant de villes clefs et de vastes territoires dans des combats qui ont fait des milliers de morts.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'est de la RDC, riche en ressources naturelles et frontalier du Rwanda, est en proie à des violences depuis plus de 30 ans. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves ont été signés et violés par les parties au conflit depuis 2021. Le Rwanda a assuré en mai qu'un accord de paix définitif mettant fin au conflit serait signé à la mi-juin à Washington.

Kigali nie soutenir militairement le M23 mais affirme que sa sécurité est depuis longtemps menacée par des groupes armés dans l'est de la RDC, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda, créées par d'anciens dirigeants hutus liés au génocide rwandais de 1994.