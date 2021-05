"J'ai tout laissé derrière moi" : en RDC, le risque d'une éruption volcanique provoque un exode

TÉMOIGNAGE

La crainte d'une nouvelle catastrophe provoque actuellement un exode massif. Jeudi, les autorités de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont ordonné l'évacuation d'une partie de la ville à cause des risques d'éruption du volcan Nyiragongo. Ce dernier était déjà entré en éruption samedi soir. Depuis, des dizaines de milliers de personnes ont fui la ville, aussi bien en voiture qu'à pied. Et sur les routes, les habitants, qui laissent tout derrière eux, sont dans l'incertitude la plus totale.

"J'ai tout laissé derrière moi... Ma maison, mes habits, mes documents. Je ne sais pas quand je vais rentrer pour les récupérer", témoigne sur Europe 1 le photographe Guerchom Ndebo. Et de décrire la confusion régnant sur les routes quittant Goma, avec "des familles qui se sont séparées en cours de route, des enfants qui se sont perdus".

"On ne sait pas comment on va dormir"

"Le sentiment général, c'est l'incertitude", résume le photographe. "On ne sait pas comment on va dormir, on ne sait pas ce qu'on va manger, on ne sait pas ce qu'il va se passer à Goma, ni quand on va y retourner."

Goma compte plus de 600.000 habitants, pour une agglomération de deux millions de personnes. À ce jour, sur place, le bilan depuis l'éruption est de de 32 morts. Le 17 janvier 2002, la précédente éruption majeure du Nyiragongo avait fait une centaine de morts.