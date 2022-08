Comment la Chine fait-elle face aux fortes chaleurs ?

REPORTAGE

Jan-Gu a les yeux rivés sur le thermomètre. Ces derniers jours, les températures dans son usine ont encore battu des records, dépassant les 40 degrés en journée. Alors, pour protéger ses machines, il doit prendre des précautions pour tout ce qui concerne le matériel électrique. Les instruments de contrôle sont stockés à part, à l'abri de la chaleur et des inondations.

Rationnement de la consommation d'électricité

"On a un système de surveillance qui marche 24h sur 24 pour éviter des coupures de courant et dès que possible, et bien, on fait tourner les machines", explique-t-il au micro d'Europe 1. Ses ouvriers travaillent parfois de nuit, d'autant qu'en journée, les autorités coupent le courant des industries les plus gourmandes en énergie, comme les producteurs de polyester et les usines textiles.

Augmentation de la consommation de charbon

Dans cette province du Zhejiang, 65 millions d'habitants et des milliers d'usines doivent déjà rationner leur consommation d'électricité. Alors, pour parer à l'urgence, la Chine a remis en service toutes ses centrales thermiques et augmente sa production de charbon.

"On envoie deux trains spéciaux chargés de charbon chaque jour afin de maintenir des stocks suffisants et assurer le bon fonctionnement des centrales électriques", explique l'homme chargé de coordonner le transport du charbon dans l'est de la Chine. Le pays utilise le charbon pour produire 60% de son électricité. Une vraie catastrophe pour l'environnement. Chaleur, pollution et charbon : un cocktail explosif en Chine.