Cisjordanie : von der Leyen favorable à des sanctions contre les colons «extrémistes»

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est dite mercredi favorable à des sanctions contre les colons "extrémistes" en Cisjordanie, dénonçant des violences qui risquent d'aggraver les tensions régionales. "La montée de la violence des colons extrémistes inflige d'immenses souffrances aux Palestiniens. Elle compromet les perspectives de paix durable et elle pourrait aggraver davantage l'instabilité régionale. C'est pour ça que suis en faveur de sanctionner ceux qui sont impliqués dans les attaques en Cisjordanie", a déclaré Ursula von der Leyen devant le Parlement européen à Strasbourg. "Cette violence n'a rien à voir avec la lutte contre le Hamas et doit cesser", a-t-elle insisté.

D'éventuelles sanctions discutées

Lundi, à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, le patron de la diplomatie européenne Josep Borrell a indiqué que d'éventuelles sanctions à l'encontre d'extrémistes israéliens en Cisjordanie avaient été discutées. "Il n'y a pas eu d'unanimité", avait-il précisé, ajoutant qu'il ferait néanmoins une proposition aux Etats membres.

L'armée israélienne a déclaré la guerre au Hamas après une attaque d'une violence et d'une ampleur sans précédent menée le 7 octobre contre Israël par ses commandos infiltrés depuis la bande de Gaza voisine, qui a fait environ 1.200 morts, en majorité des civils, selon les autorités. Elle a promis de détruire le Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Son offensive à Gaza a coûté la vie à plus de 18.400 personnes, en grande majorité des femmes et des moins de 18 ans, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Ursula von der Leyen s'exprimait mercredi matin dans le cadre d'un débat au Parlement européen sur la présidence espagnole du Conseil. "Nous devons dire que ça suffit, ça suffit la mort de civils innocents à Gaza. Les bombardements doivent cesser immédiatement", a déclaré lors de ce débat le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a plaidé pour un "cessez-le-feu humanitaire".