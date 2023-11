«On habite là-bas, on n'a pas colonisé» : en Cisjordanie, la plupart des colons israéliens refusent de partir

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, les colonies israéliennes en Cisjordanie vivent sous haute protection. Plus d’un demi-million de colons israéliens y vivent, dans 150 colonies installées de l'autre côté de ce que l'on appelle la ligne verte, l'ancienne frontière de 1967. Ces colons refusent de quitter ce territoire et souhaitent poursuivre ces implantations.

"Il y en a beaucoup qui sont très contents qu'on soit là-bas !"

Dans leur colonie de Névé Tsouf en Cisjordanie, tout près de la ville de Modiin-Maccabim-Reout, vivent barricadées 350 familles israéliennes. Nathalie et sa fille Nofya sont de l’autre côté de la ligne verte qui sépare Israël des territoires occupés. Pour elles, la Cisjordanie fait partie intégrante d’Israël.

"Les gens disent de l'autre côté de la ligne verte. Moi, je la cherche, je ne la vois pas. On habite là-bas, on n'a pas colonisé. Tous ces Arabes qui habitent autour, il y en a beaucoup qui sont très contents qu'on soit là-bas ! [Ils sont contents] d'avoir des routes qu'on construit, d'avoir de l'électricité, d'avoir de l'eau courante, ce n'est pas du tout la même manière de vivre si on est là ou si on n'est pas là", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.

"Je ne sais pas si je supporterai d’élever mes enfants ici"

Une situation difficile à vivre pour sa fille. "Je ne sais pas si je supporterai d’élever mes enfants ici. Si je veux sortir, je peux aller jusqu'à la barrière qui ferme notre implantation, c’est dangereux après. Sinon, je suis sûre à 80% qu’il va m'arriver quelque chose", explique-t-elle. Comme elles, 500.000 colons juifs vivent au milieu de trois millions de Palestiniens en Cisjordanie.