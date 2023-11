L'Union européenne annonce une aide de 25 millions d'euros pour les Palestiniens de la bande de Gaza

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé lundi une aide supplémentaire de 25 millions d'euros en faveur des Palestiniens de la bande de Gaza, ce qui porte à 100 millions le total de l'aide humanitaire de l'UE, dans un contexte de conflit entre le Hamas et Israël. Depuis Bruxelles, Ursula von der Leyen a également évoqué la mise en place d'un corridor maritime au départ de Chypre pour acheminer l'aide humanitaire vers la bande de Gaza.

"Israël a le droit de combattre le Hamas, mais il est aussi essentiel qu'il fasse tout ce qui est possible pour éviter les victimes civiles", a souligné Ursula von der Leyen dans un discours devant les ambassadeurs européens.

L'UE a multiplié par quatre son aide humanitaire

L'UE a quadruplé son aide humanitaire en faveur des 2,4 millions de Palestiniens de la bande de Gaza au cours des dernières semaines, a précisé de son côté un porte-parole de la Commission européenne. Depuis la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien, l'UE a mis en place un pont aérien en faveur de la bande de Gaza qui a déjà permis, via huit vols vers l'Egypte, l'acheminement de 65 tonnes d'aide humanitaire, a-t-il ajouté.

La situation humanitaire à Gaza est "catastrophique" et le bilan des victimes palestiniennes est "tragique", a souligné la présidente de la Commission, soulignant que le Hamas avait recours aux civils comme "boucliers humains". "C'est horrible et c'est le mal à l'état pur", a-t-elle déclaré. La bande de Gaza ne peut pas être un "sanctuaire pour les terroristes", a encore expliqué Ursula von der Leyen, ajoutant que les précédentes guerres entre Israël et le Hamas avait permis à ce dernier de reconstituer ses forces. "Ce ne peut plus être le cas", a-t-elle affirmé.

La proposition de l'envoi d'une "force de paix internationale"

Plusieurs idées sont en discussion pour empêcher le retour à Gaza du Hamas, considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne, y compris celle préconisant l'envoi d'une "force de paix internationale sous mandat des Nations unies", a souligné Ursula von der Leyen.

Israël a mené lundi d'intenses bombardements sur la bande de Gaza assiégée, où la guerre a fait près de 10.000 morts, selon le gouvernement du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, en presque un mois, tandis que de violents combats au sol font rage malgré les appels pressants à une trêve humanitaire. En Israël, plus de 1.400 personnes ont été tuées, majoritairement des civils tués le 7 octobre lors de l'attaque du Hamas, d'une violence et d'une ampleur inédites depuis la création d'Israël en 1948.