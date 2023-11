Gaza : la présidente de la Commission européenne opposée au «déplacement forcé» des Palestiniens

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé samedi être opposée au "déplacement forcé" des Palestiniens après avoir rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire, sur fond de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. "J'ai discuté de la crise humanitaire en cours à Gaza avec le président Sissi, j'ai remercié l'Égypte pour son rôle dans la fourniture et la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire aux Palestiniens vulnérables", a affirmé Ursula von der Leyen sur X (ex-Twitter).

Visite dans le Sinaï

"Nous sommes d'accord sur le principe de non-déplacement forcé des Palestiniens et sur un horizon politique fondé sur une solution à deux États", israélien et palestinien, a-t-elle ajouté. La présidente de la Commission européenne s'est ensuite rendue dans le Sinaï, a annoncé dans un communiqué le gouverneur de cette région frontalière d'Israël et de Gaza. "La présidente de la Commission est arrivée à l'aéroport d'Al-Arich, elle se rendra au point de passage de Rafah, inspectera l'aide humanitaire et rendra visite aux Palestiniens blessés dans les hôpitaux" de cette région de l'Est de l'Égypte, selon la même source.

C'est dans cet aéroport que s'entasse depuis des semaines l'aide internationale, avant de rejoindre Rafah, le poste-frontière entre l'Égypte et Gaza, unique ouverture sur le petit territoire palestinien ravagé qui ne soit pas aux mains d'Israël et d'où l'aide passe au compte-gouttes. "Pour renforcer nos relations, nous travaillons sur un partenariat stratégique", a également affirmé Ursula von der Leyen.

En 2022, lors de la dernière visite d'Ursula von der Leyen, l'UE, Israël et l'Égypte avaient signé un protocole d'accord pour approvisionner l'Europe en gaz naturel. Le Caire a investi des milliards ces dernières années dans le gaz naturel et veut devenir un exportateur de poids.