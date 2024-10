Juif et espagnol ? Des scientifiques font de nouvelles découvertes sur les origines de Christophe Colomb

Mais d’où vient réellement Christophe Colomb ? Pour le savoir, une équipe de scientifiques de l’université de Grenade, dirigée par le professeur de médecine légale Miguel Lorente, a mené une nouvelle étude. Après une enquête de 22 ans, les résultats ont été présentés samedi dernier dans un documentaire de la RTVE, une chaîne espagnole.

Et, à la surprise générale, l’explorateur qui a découvert l’Amérique en 1492 serait finalement un juif séfarade espagnol. Une révélation qui viendrait contredire la théorie traditionnelle selon laquelle Christophe Colomb serait catholique et originaire de Gênes, en Italie.

"Il y a des traits compatibles avec une origine juive"

Comment en est-on arrivé à cette conclusion ? Les scientifiques ont analysé de minuscules échantillons de restes enterrés dans la cathédrale de Séville. Cette dernière a longtemps été désignée comme étant le dernier lieu de repos de l’explorateur. Ces prélèvements ont par la suite été comparés avec ceux de parents ou descendants connus, notamment ceux du fils de Christophe Colomb.

"Nous avons l’ADN de Christophe Colomb, très partiel, mais suffisant. Nous avons aussi celui de Hernando Colón, son fils", a reconnu Miguel Lorente lors de la présentation des résultats de l’enquête, samedi. Dans le documentaire, intitulé ADN de Colomb : la véritable origine, le professeur de médecine légale s’est félicité d’avoir fait une découverte. "Et tant dans le chromosome Y (mâle) que dans l'ADN mitochondrial (transmis par la mère) d'Hernando, il y a des traits compatibles avec une origine juive", a-t-il révélé. Mais, alors, comment est-ce possible ? Pour le comprendre, il faut faire un bond dans le temps.

Environ 300.000 juifs en Espagne avant l'arrivée des rois catholiques

À l’époque, près de 300.000 juifs vivaient en Espagne. Mais, lorsque les rois catholiques Isabelle et Ferdinand sont arrivés au pouvoir (1479), les juifs et les musulmans ont été confrontés à un choix : se convertir à la foi catholique ou quitter le pays. Pour échapper à la persécution, Christophe Colomb aurait donc caché ses origines.

Au total, ce sont 25 localités, en Espagne et en Italie, qui revendiquent les origines de celui qui a découvert le Nouveau Monde. Face à cela, Miguel Lorente a déclaré qu’il était seulement possible d'affirmer que Christophe Colomb était né en Europe occidentale. Cependant, pour certains, comme pour le généticien Antonio Salas de l’Institut de recherche en santé de Saint-Jacques-de-Compostelle, les résultats de cette enquête n’ont pas été vérifiés par les pairs et pourraient donc présenter des erreurs. "Le problème est que le chromosome Y ne représente qu’une fraction minime de notre ADN et de notre ascendance", a-t-il souligné dans El Pais. Il faudra attendre encore un peu avant de connaître la vérité.