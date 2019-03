Christchurch : les pays musulmans appellent à des "mesures concrètes" contre l'islamophobie

Les pays musulmans ont appelé vendredi la communauté internationale à prendre "des mesures concrètes" contre l'islamophobie après le massacre dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande, dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion à Istanbul.

"Des mesures concrètes, exhaustives et systématiques". Estimant que le carnage de Christchurch était l'une des conséquences "brutales, inhumaines et horribles" de l'islamophobie, l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) a appelé dans un communiqué à des "mesures concrètes, exhaustives et systématiques pour remédier à ce fléau".