Chine : des uniformes "intelligents" pour lutter contre l'école buissonnière

Plusieurs écoles du sud de la Chine utilisent des uniformes "intelligents" équipés de puces pour surveiller leurs élèves et enrayer l'absentéisme scolaire, a rapporté un média d'État. Les uniformes sont équipés de puces qui suivent la localisation des élèves et peuvent enregistrer leurs entrées et sorties de l'école, selon la société qui a mis au point ce service.

"Quand les élèves arrivent à l'école, les uniformes intelligents permettent de les prendre en photo ou en vidéo", a expliqué Ran Ruxiang, directeur d'une école primaire de la province de Guizhou qui utilise ces uniformes depuis novembre. Plus de la moité des 1.400 élèves de l'école portent ces uniformes intelligents, a-t-il déclaré.

Un système adopté par dix écoles. Au moins 10 écoles dans le Guizhou et dans la région autonome voisine de Guangxi ont adopté cette technologie, a rapporté jeudi le quotidien Global Times. Si les élèves sortent de l'école sans autorisation, une alarme vocale se déclenche automatiquement. Associé à un dispositif de reconnaissance faciale installé aux portes de l'école, les uniformes intelligents peuvent également détecter si les élèves échangent leurs uniformes.

Une efficacité qui reste à prouver. "Nous avons fait le choix de ne pas surveiller la localisation précise des élèves après l'école, mais s'ils manquent la classe leurs uniformes aident à les localiser," a indiqué au Global Times Lin Zongwu, directeur d'école dans la province de Guizhou. Mais pour le moment, l'efficacité du dispositif contre l'école buissonnière reste à prouver. Ces uniformes ont contribué à augmenter le taux de présence, "mais pas tant que ça", selon Ran Ruxiang. Il a ajouté que les écoles qui ont choisi les uniformes l'ont fait principalement pour envoyer aux élèves des notifications et des devoirs via une application connectée aux puces de leurs uniformes.