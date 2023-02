Chine : 26 étages, 650.000 cochons... Bienvenue dans la plus grande porcherie du monde

En Chine, plus gros consommateur de viande de porc au monde, on l'appelle l'hôtel des cochons. Il s'agit en réalité d'une porcherie géante, la plus grande du monde, installée dans un gratte-ciel de 26 étages près de la ville de Wuhan et capable d'accueillir 650.000 animaux pour qui le confort n'est pas nécessairement optimal. Cet immeuble doté de six ascenseurs est également équipé d'un système permettant de surveiller en temps réel le niveau de ventilation, la température et l'humidité mais aussi de veiller aux 30.000 points d'alimentation.

Le projet d'atteindre "le niveau zéro d'émissions d'excréments"

Tout est réglé depuis une sorte de tour de contrôle ultra moderne dans cette porcherie high-tech qui se veut également écologique et qui fait la fierté de son directeur. "Nous parviendrons à l’abattage de 600.000 porcs par an, avec pour projet d’atteindre le niveau zéro d’émissions d’excréments avec aussi des émissions de gaz à effet de serre très faibles. Notre système de contrôle sur la biosécurité, ajouté à une alimentation scientifique, permet d’améliorer la qualité et de répondre à la demande de la population pour une viande de porc moins chère", assure-t-il. La structure a nécessité la bagatelle de 580 millions d'euros.

Encouragés par le gouvernement chinois, ces élevages industriels se multiplient dans ce pays qui vise l'autonomie alimentaire. Trois porcheries géantes sont déjà en travaux avec l'objectif d'élever trois millions de cochons.