«Choc des cultures» et selfies avec Mick Jagger : invitée au dîner à Versailles avec Charles III, Laurence Ferrari raconte

Charles III a été accueilli mercredi soir par Emmanuel Macron pour un dîner fastueux au château de Versailles, après une cérémonie à l'Arc de Triomphe et un mini-bain de foule, au premier jour d'une visite d'État sous le signe de la relance de l'amitié franco-britannique. Le monarque est arrivé peu après 20 heures dans la cour de l'antre des rois de France, accompagné de la reine Camilla. Après une séance photo sur le tapis rouge, le couple a ensuite pu rejoindre les autres invités pour une soirée érigée en temps fort d'une visite de trois jours, sa première en France en tant que roi.

"Il y avait des signes d'amitié entre les deux hommes"

Autour de cette table longue de 62 mètres de long, le mythique chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, l'acteur Hugh Grant, la comédienne Charlotte Gainsbourg, le patron du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault ou encore l'ancien footballeur Patrick Vieira. Mais aussi des grands noms d'Europe 1 comme Stéphane Bern et Laurence Ferrari, qui était, elle, étonnée par l'ambiance très détendue de cette soirée.

"Il y avait un changement de style. Il tapait sur l'épaule du président, il y avait des signes d'amitié entre les deux hommes. On voit bien qu'on a passé un cap, on est sur une nouvelle génération, un roi qui veut sans doute être aimé du peuple français, ça paraissait assez évident mais surtout, je crois que les deux autres grandes stars de la soirée, c'était Mick Jagger et Hugh Grant", décrit l'animatrice de l'émission Punchline sur Europe 1 du lundi au jeudi de 18 heures à 19 heures.

"Le choc des cultures et une atmosphère décontractée"

"C'était un peu ce choc des cultures et en même temps cette atmosphère assez décontractée. Les selfies avec Mick Jagger était sans doute ce qui occupait le plus les convives", poursuit Laurence Ferrari. Les convives ont eu droit à un menu royal : homard bleu, volaille de Bresse et macaron à la rose, préparés par des chefs étoilés et servis dans une porcelaine de Sèvres.