Quiche aux épinards, concert à Windsor... le couronnement de Charles III se poursuit ce dimanche

Un moment historique. Ce samedi, devant près de 2.300 invités et des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, l'archevêque de Canterbury a déposé la couronne de saint Edward sur la tête de Charles III. Désormais, le fils de la reine Elizabeth et son épouse, Camilla, sont roi et reine du Royaume-Uni. Après cette cérémonie très solennelle, place à la célébration populaire ce dimanche.

Charles III invite les Britanniques à organiser des repas de quartier et des pique-nique dans les parcs, en famille, avec des amis ou des voisins sans chichis, en reprenant le principe d'une action dont la reine Camilla est la marraine : The Big Lunch. Une action qui doit notamment favoriser le lien social.

Un concert avec 20.000 personnes

Pour le couronnement d'Elizabeth II, il y avait eu le Coronation Chicken, un poulet au curry. Pour Charles III, c'est une recette végétarienne, une quiche aux épinards et aux fèves qui est le plat officiel du couronnement. Un plat qui n'a pas été choisi au hasard puisque le roi fraîchement couronné adore les œufs, le fromage et parce qu'il est un fervent défenseur de l'environnement. Ce dernier espère ainsi donner l'exemple d'une consommation plus responsable, sans viande.

Enfin, ce dimanche soir, ceux qui ont eu la chance d'obtenir une place grâce notamment à un tirage au sort, pourront assister à un concert exceptionnel à Windsor, sur scène. Devant 20.000 personnes, Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, le chanteur d'opéra ou encore l'acteur Tom Cruise, seront présents pour faire le show.