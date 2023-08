«C'était vraiment quelque chose de voir ça» : aux JMJ, le Pape, l'idole des jeunes catholiques

REPORTAGE

C'est une foule en délire digne des meilleurs concerts de rock, qui a accueilli ce jeudi le Pape aux Journées mondiales pour la jeunesse (JMJ). Le souverain pontife s'est exprimé devant près de 500.000 jeunes chrétiens, venus à Lisbonne au Portugal, du monde entier.

Alors, pour voir en vrai le Pape François, il fallait se lever très tôt pour s'assurer la meilleure place. C'est ce qu'a fait Auriane, qui avec ses amis, s'est placé a côté de la colossale estrade bleu azur. "On est arrivés vers 12h30 parce que c'est le premier jour et le pape, et du coup, on s'est dit que c'était important de pouvoir y être", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"Des gens du monde entier sont venus pour lui"

Puis, aux alentours de 18 heures, les chants ont laissé place au silence et le pape a donné un discours long d'une dizaine de minutes devant des jeunes très émus. Ce dernier a salué durant tout son discours les jeunes et dit que "c'est magnifique d'être tous réunis". Un moment, dont Anselme, 19 ans, se souviendra toute sa vie.

"Des gens du monde entier sont venus pour lui. C'était vraiment quelque chose de voir ça. Sur les écrans géants, on voyait des gens en train de pleurer. C'était vraiment fort de voir ça", souligne-t-il. Mais en plus de l'émotion, c'est le discours lourd de sens qui a marqué Jacques, un étudiant parisien.

Un discours "fait pour tous"

"C'est un discours qui a été fait pour tous les chrétiens, peut-être même plus pour tous les humains. Comme si le pape voulait englober tout le monde et voulait prendre tout le monde dans ses bras et dire que 'Oui, l'Église accueillerait tout le monde'. C'est un grand message d'espoir et de fraternité", estime le jeune homme.

Ce jeune, comme tous ici, attend désormais avec impatience ce dimanche. Car ce sera la dernière messe, mais aussi la dernière intervention du pape aux JMJ.