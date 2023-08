A Lisbonne, le pape accueilli en rockstar par la jeunesse catholique mondiale

"Nous sommes la jeunesse du pape": François a été accueilli en rockstar jeudi après-midi à Lisbonne pour son premier rendez-vous majeur avec des centaines de milliers de jeunes de tous les continents réunis pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Dans une ambiance survoltée, au milieu des chants et des drapeaux de nombreux pays, Jorge Bergoglio a béni la foule massée dans un parc du centre de la capitale portugaise lors d'un long tour de "Papamobile", encadré par un impressionnant dispositif de sécurité.

Près de 400.000 fidèles attendus

"C'est très impressionnant. C'est intense! L'ambiance est super !", a témoigné à l'AFP Geoffroy Garcia-Benito, un étudiant de 17 ans venu d'Angers, dans l'ouest de la France. "C'est un rassemblement de tous les chrétiens du monde, alors on est là pour représenter notre pays", a-t-il ajouté en serrant un drapeau tricolore français entre ses mains. "Ce qui me marque le plus, c'est l'ambiance chaleureuse entre les gens, tous prêts à échanger, faire la fête même avec des inconnus. L'énergie transmise entre différentes nationalités est incroyable", a confié Paolo Lottini, 17 ans, un jeune Italien qui participe aux JMJ pour la première fois.

Dès la mi-journée, des dizaines de milliers de jeunes pèlerins s'étaient réunis sous le soleil lisboète pour attendre le pape, chantant et dansant au rythme de la sono. Les autorités portugaises s'attendaient jeudi à une affluence de 300.000 à 400.000 fidèles. Le pape devait s'adresser à eux en espagnol à l'occasion de cette cérémonie de bienvenue, qui précède une série d'autres temps forts parmi lesquels une veillée samedi soir et une messe finale dimanche qui pourraient réunir un million de personnes, selon les organisateurs.

"Urgence dramatique" du réchauffement climatique

Jeudi matin, François a rappelé "l'urgence dramatique" du réchauffement climatique, plaidant pour une "écologie intégrale" lors d'une rencontre devant des étudiants à l'université catholique de Lisbonne. Le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques est arrivé mercredi à Lisbonne pour une visite de cinq jours à l'occasion des JMJ, événement mondial créé en 1986 par Jean Paul II et articulé autour de rendez-vous festifs, culturels et spirituels (concerts, temps spirituels, conférences, débats...).

Après Rio de Janeiro (2013), Cracovie (2016) et Panama (2019), il s'agit des quatrièmes JMJ pour François, dont la santé apparaît de plus en plus fragile. Hospitalisé trois fois depuis 2021, il se déplace désormais en fauteuil roulant ou appuyé à une canne.