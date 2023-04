«C'est la semaine sainte et il revient à New York» : Donald Trump comparé au Messie par ses partisans

À 76 ans, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle de 2024, est convoqué devant le juge à 14h15 (18h15 GMT) pour se voir notifier les charges qui pèsent sur lui dans l'affaire de paiement à une star du X en échange de son silence. Collés aux barrières, ils sont une vingtaine à secouer des drapeaux américains en attendant Donald Trump. "We love Trump, we love Trump", scandent-ils devant la Trump Tower.

"Je pense qu'il a été envoyé par Dieu"

Sur sa veste en jean, Andrew a cousu une dizaine d’écussons à l’effigie de l’ancien président américain. Pour lui, l’arrivée de Donald Trump à New-York est un signe divin. "C’est la semaine sainte en ce moment. C’est ironique car c’est à ce moment-là là que Jésus est revenu à Jérusalem sachant très bien qu’il serait persécuté et crucifié en arrivant. Et voici que Donald Trump revient à New York ! Je pense qu’il a été envoyé par Dieu pour sauver les États-Unis et le monde entier", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

Des centaines de fans venus de tout le pays

Pendant qu’une enceinte diffuse des morceaux de rappeurs complotistes, Dany réajuste sa casquette sur laquelle il a fait broder "Trump 2024". Il explique ne pas croire à un procès. "Donald Trump n’ira jamais devant un tribunal. Ils veulent juste une photo de lui comme un accusé lambda et une interdiction de parler. Ils vont faire traîner, traîner, et encore traîner pour qu’il ne soit pas réélu en 2024", lance-t-il.

Dany le promet, tout à l’heure, ils seront des centaines de fans venus de tout le pays, réunis devant le tribunal, pour soutenir leur idole.