Donald Trump inculpé : quelle peine possible pour l'ancien président des États-Unis ?

C'est une première dans l'histoire américaine. Un président a été inculpé au pénal par la justice de New York. Ce mardi, Donald Trump doit comparaître devant les tribunaux pour s'expliquer dans l'affaire d'achat du silence d'une star du porno, Stormy Daniels en 2016. En effet, l'homme d'affaires est accusé de lui avoir donné 130.000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016 pour ne pas qu'elle révèle leur liaison présumée.

Que risque Donald Trump ? Sa peine devrait être légère. "Au maximum, ce sera quatre ans de prison", explique à Europe 1 Jean-Eric Branaa, spécialiste des États-Unis à l'Université Paris-Panthéon-Assas. "Mais dans le cas de Donald Trump, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de prison puisque ce serait une première fois et que ça s'arrêterait à une amende. Pour ce qui est de l'affaire de Stormy Daniels ou de Karen McDougal, deux affaires d'origine sexuelle avec un paiement qui aurait été versée, un pot-de-vin pour faire taire les deux protagonistes. Mais les charges doivent être beaucoup plus lourdes. Tout ça reste à clarifier, ce qui sera fait durant le week-end ou au plus tard lundi, puisqu'on devrait connaître les charges avant que Donald Trump se rende à New York pour se faire notifier de l'inculpation officielle."

Le Républicain prêt à "se battre"

Donald Trump compte "se battre" sans retenue pour faire annuler les poursuites adoptées par la justice new-yorkaise, a fait savoir vendredi son avocat. L'ex-président devrait, selon les médias américains, quitter sa résidence de Floride lundi pour se rendre à New York, sa ville natale. L'ancien locataire de la Maison Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, "a été choqué" quand il a appris sa mise en accusation jeudi. "Mais il a retroussé ses manches et décidé de se battre", a ajouté l'avocat, en annonçant son intention de déposer "immédiatement" des recours mettant en cause la légalité des poursuites, dont la nature exacte n'a pas encore été rendue publique.