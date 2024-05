«C'est ce qui nous permet de vivre toute l'année» : à Bordeaux, les étudiants à l'assaut des jobs d'été

REPORTAGE

L'été approche à grands pas. Alors pour les professionnels du tourisme, le recrutement des saisonniers est un enjeu majeur pendant ce mois de mai. Un peu partout se multiplient les forums, les rencontres et des événements pour trouver des profils de jeunes disponibles pendant les vacances et qui souhaitent travailler. Les premiers jobs qui viennent en tête sont ceux dans les hôtels, dans les cafés, mais d'autres domaines ont besoin de renfort en juillet et en août, comme c'est le cas à Bordeaux.

Pas d'expérience recherchée

Commerce, logistique, agriculture, aide à domicile, restauration, hôtellerie… Dans les salons de l'Hôtel de ville de Bordeaux, de nombreux jeunes, étudiants pour la plupart, sont venus déposer leur CV pour décrocher l'une de ces 1.500 offres d'emplois saisonniers. "Alors je n'ai pas d'expérience particulière. Je suis étudiante", annonce l'une d'entre elle en arrivant sur un stand. "Pour être femme de chambre, on ne recherche pas d'expérience. Pour la plonge non plus et tout ce qui est commis de cuisine, on n'en recherche pas non plus", lui répond la gérante.

Un job d'été pour faire face à une inflation qui n'épargne évidemment pas ses étudiants. "Si je peux me faire un petit peu d'argent cet été en plus, pour couvrir un peu le loyer, c'est bien", avance une étudiante. "La rémunération pendant le job d'été, c'est ce qui nous permet de vivre limite tout le reste de l'année", explique une autre étudiante.

Des profils qui évoluent

"Depuis l'après crise Covid-19, on voit une tendance où les jeunes sont à la recherche d'un job, certes pour financer des études, un permis ou des vacances, mais ne veulent pas forcément y consacrer les deux mois d'été, alors que les employeurs, le minimum justement, c'est pouvoir travailler juillet août voir plus", constate Corinne Esquirol, d'Infos jeunes Bordeaux qui organise ce forum Job d'été.

Autre évolution remarquée par les organisateurs : de plus en plus de candidatures de lycéens, d'adolescents mineurs qui espèrent aussi décrocher un job d'été.